- ”Validam azi ajutorul de stat pentru compania TAROM, de aproape 100 de milioane de euro”, a anuntat premierul in sedinta de Guvern. ”Avem deja acordul Comisiei Europene, exista acum toate conditiile ca TAROM sa ia masurile necesare pentru a deveni la fel de eficienta precum competitorii sai”, a mai…

- Prognoza economica de primavara 2024, elaborata de Comisia Europeana, arata ca Romania va avea creșteri pe segmentul deficitului bugetar, cat și al datoriei externe. Inflația va ramane extrem de ridicata in 2024 și 2025, comparativ cu celelalte state UE, iar șomajul se va situa la același nivel ca in…

- Comisia Europeana a aprobat, luni, planurile Romaniei de a acorda transportatorului aerian national detinut de stat, TAROM, un ajutor de restructurare in valoare de pana la 95,3 milioane euro (473,69 milioane lei). „Ajutorul de restructurare acordat de Romania care a fost aprobat astazi va contribui…

- „Acum, despre aceste calcule cu siguranta ministrul Finantelor poate sa va dea explicatiile de rigoare, dar despre deficit si situatia Romaniei in an electoral pot sa va spun ca am avut, atunci cand s-a construit bugetul, discutii cu toti factorii implicati si i-am rugat sa construiasca un buget care…

- Comisia Europeana a aprobat, luni, reintroducerea schemei Romaniei de aproximativ 2,5 miliarde de euro (12,5 miliarde de lei) pentru sprijinirea companiilor in contextul razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei, anunța Executivul comunitar. Schema reintrodusa a fost aprobata conform Cadrului…

- Raymond Aron a fost patriarhul gandirii politice liberale din Europa secolului trecut. Carțile lui raman pasionante pentru orice student serios al Științelor Politice. Și ce spunea acest mare autor despre ideea europeana? Ca e doar o idee! De aceea pleda Raymond Aron, gand la gand cu Charles de Gaulle,…

- „O functionara a spus de un anumit deficit. La o zi dupa aceea, exact Comisia Europeana, directia respectiva unde lucra functionara a dat un alt deficit mai mic cu doua puncte procentuale. In rest, ce sa mai comentam? Eu va spun un singur lucru, atata timp cat tara va avea deficit pe investitii, in…

- Romania se confrunta cu vulnerabilitati legate de conturile finantelor publice si ale balantei externe, avertizeaza Comisia Europeana, care a publicat luni analize aprofundate pentru sase state membre