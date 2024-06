Stiri pe aceeasi tema

- Clujenii care locuiesc in apropierea livezii de cireși de pe strada Odobești s-au saturat sa fie deranjați de zgomotul infernal produs de tunurile de speriat pasari folosite de administratori. Oamenii spun ca sunt treziți din somn chiar de la primele ore ale dimineții și in weekenduri, iar autoritațile…

- Odata cu vremea frumoasa de afara a aparut și sezonul capușelor. Aceste insecte sunt extrem de periculoase deoarece pot provoca afectiuni grave, precum boala Lyme.Cateii sau pisicile se pot alege foarte usor cu o capusa, in acest sezon. Acestea stau in iarba si se prind usor de blana animalelor, ajungand…

- O clujeanca care locuiește in Maraști reclama ca nu se mai simte in siguranța din cauza unui grup de indivizi care locuiesc in apropierea parcului Farmec, pe strada Gorunului. Femeia spune ca familia s-ar certa deseori, recurgand chiar și la acte de violența. Mai mult, aceștia ar trai in condiții mizere…

- Clujenii care locuiesc in zona Centrului Regional de Excelența pentru Industrii Creative (CREIC) sunt disperați de situația in care au ajuns. De luni bune aceștia au lasat zeci, poate sute de sesizari la Primaria Cluj, prin intermediul aplicației MyCluj insa fenomenul continua sa creasca. Aceștia se…

- Locuitorii unei strazi din Gheorgheni au ajuns la limita puterilor din cauza galagiei care vine de la un hotel din zona. Un barbat care locuiește in apropierea hotelului susține ca, de cand a venit primavara, chefurile sunt in toi, inclusiv in timpul saptamanii. Acesta spune ca zgomotul este insuportabil,…

- Costul ridicat al vieții a facut ca numarul de persoane care ajung in strada sa creasca de la an la an in Cluj-Napoca. Clujenii spun ca acești oameni sunt disperați, cautand prin gunoaie ca sa faca rost de hrana sau de diferite ambalaje pe care sa le duca la reciclat pentru a obține sume de bani. Din…

- Clujenii din Buna Ziua sunt ingrijorați cu privire la cainii din rase considerate agresive, care sunt scoși la plimbare de stapanii lor, fara a avea botnița. In cele mai multe cazuri aceștia sunt lasați liberi, fara lesa, pe terenuri din zone circulate, aflate in apropierea magazinelor sau a instituțiilor…