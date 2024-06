Ultimele zile de splendoare la Dealul cu Lavandă de la Boușori INVITAȚIE… Mai sunt cateva zile in care puteți simți mirosul relaxant de lavanda și va puteți bucura de culorile și priveliștea unica oferita de locația Dealul cu Lavanda din Boușori, comuna Solești. Lanul a luat ființa acum 6 ani iar maturitatea la care au ajuns plantele in acest an face ca totul sa fie la […] Articolul Ultimele zile de splendoare la Dealul cu Lavanda de la Boușori apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

