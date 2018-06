Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 20 de persoane au fost ranite, duminica, intr-un atac armat comis in oraselul american Trenton, situat in statul New Jersey, anunta autoritatile locale, precizand ca un suspect a fost impuscat mortal, informeaza site-ul postului CNN.

- Atac armat la un festival in New Jersey, Statele Unite. Doi barbați au deschis focul asupra mulțimii adunate la un festival al artelor in orașul Trenton. Poliția a anunțat ca o persoana a fost ucisa și cel puțin 20 ranite. Atacatorii au fost arestați, scrie BBC News. Polițiștii spun ca cel puțin doi…

- Cel putin o persoana a fost ranita intr-un liceu din California unde politia a intervenit dupa ce a fost anuntata ca s-au inregistrat tiruri de arma, a relatat postul american de televiziune CBS citand autoritatile locale, transmite AFP. Incidentul s-a produs la liceul Highland School…

- Atac armat la sediul companiei online Youtube din statul american California. Trei oameni au fost raniti dupa ce o femeie a deschis focul asupra lor. Una dintre victime este un barbat in varsta de 36 de ani, care se presupune ca era iubitul acesteia.

- Politistii din San Bruno, California, au raspuns unui apel din partea angajatilor Youtube care au relatat pe retelele sociale ca au auzit mai multe focuri de arma in interiorul sediului, relateaza Business Insider. Un martor a declarat ca cel putin o persoana a murit.

- Cel putin cinci persoane au fost ranite intr-un atac armat produs marti dupa-amiaza (in cursul noptii de marti spre miercuri, ora Romaniei) la sediul companiei online YouTube, in oraselul San Bruno, situat in statul California, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate americane.

- Un atac armat a avut loc, marți seara, la sediul YouTube din nordul Californiei. Potrivit unor surse de securitate, cel puțin doua persoane ar fi fost ranite.Cel puțin doua persoane ar fi fost lovite de gloanțe, conform unor surse de securitate citate de LA Times. Daily Mail relateaza ca atacatorul…