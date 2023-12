Atac armat în Praga: Mai mulți morți și zeci de răniți Astazi, orașul Praga este in stare de șoc in urma unui atac armat ce a avut loc la Universitatea Charles, in centrul orașului. Potrivit informațiilor furnizate de Poliția ceha și confirmate de BBC, un schimb de focuri de arma a avut loc la Facultatea de Arte a universitații, soldandu-se cu morți și raniți. Forțele de ordine au anunțat ca atacatorul a fost ucis și ca intreaga cladire a fost evacuata. La fața locului, se inregistreaza mai mulți morți și zeci de raniți. Poliția a transmis pe rețeaua de socializare X ca „Atacatorul a fost eliminat!!!”, iar autoritațile au facut apel la cetațeni sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

