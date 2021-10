Stiri pe aceeasi tema

- Un incident armat intr-un campus universitar din Louisiana s-a soldat duminica cu un mort si sapte raniti, a anuntat politia acestui stat din sud-estul SUA, la cateva zile dupa ce o persoana a fost ucisa intr-un alt atac armat la aceeasi facultate, relateaza luni France Presse. Una dintre…

- O femeie a murit, iar alte doua persoane au fost ranite intr-un accident produs sambata dimineața pe DN 22A, in județul Tulcea. Potrivit ISU Tulcea, accidentul a avut loc pe DN 22A intre localitațile...

- O persoana a murit si 12 au fost ranite intr-un atac armat la un magazin alimentar din Tennessee, a anuntat politia statala joi seara, informeaza BBC, potrivit news.ro. Atacul a avut loc, joi dupa-amiaza, intr-un magazin Kroger din Collierville, aflat la aproximativ 55 de kilometri de Memphis.…

- Un barbat inarmat a deschis focul intr-un supermarket din Tennessee. In urma impușcaturilor o persoana a murit și alte 12 au fost ranite. Apoi individul s-a sinucis, transmite politia...

- Accident de proporții in Misca, Bihor! O persoana a murit si alte cinci persoane sunt grav ranite. Totul s-a intamplat in aceasta dupa-amiaza, dupa ce doua autoturisme s-au izbit din plin, iar doua persoane au ramas incarcerate. Iata cum s-a intamplat totul și cum se simt acum persoanele ranite!

- Igor Vovkovinskiy, declarat cea mai inalta persoana din Statele Unite, a murit la varsta de 38 de ani, informeaza NBC, conform news.ro Familia lui a confirmat ca a murit vineri, la clinica Mayo din Rochester (Minnesota), din cauza unei boli de inima. Nascut in Ucraina, pe 8 septembrie…

- O explozie puternica a avut loc in aceasta seara la Uzina Tehnica Tohan din județul Brașov. Suflul puternic a ucis o persoana, iar pe alte doua le-a ranit grav. Pericolul a fost unul mare, mai ales ca fabrica se afla langa un depozit de armament.

- Accident rutier grav in Ucraina. Un autocar inmatriculat in Republica Moldova s-a ciocnit violent cu un camion. In urma coliziunii o persoana a murit, iar alte patru au fost ranite și transportate la spital. Presa din Ucraina scrie ca accidentul s-a produs in jurul orei 4.00, in apropierea satului Lyubashivka.…