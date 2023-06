Astronomi au descoperit opt stele explozive

Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul din Alba, Nicolae Carnat, transfer de 5 stele. Semneaza cu liderul SuperLigii Nicolae Carnat, fotbalist originar din comuna Mihalț, județul Alba, iși reziliaza contractul cu deja retrogradata CS Mioveni și urmeaza sa se alature primei clasate, Farul Constanța. Fostul campion al Romaniei…

- Fenomene astronomice importante, in aceasta saptamana: eclipsa de Luna și ploaie de stele. Cum pot fi observate Saptamana aceasta va fi o eclipsa de Luna ce poate fi vazuta și din Romania. De asemenea, este maximul curentului de meteori Eta Aquaride. Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” a…

- Exporturile realizate de județul Alba, creștere cu peste 21% in noiembrie 2022, comparativ cu perioada similara din 2021 Exporturile realizate de județul Alba, creștere cu peste 21% in noiembrie 2022, comparativ cu perioada similara din 2021 In luna noiembrie 2022, la nivelul județului Alba s-au realizat…

- VREMEA pana in 16 aprilie, pe regiuni: condiții meteo de Florii și Paște 2023. Prognoza meteo pe doua saptamani Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, pana in 16 aprilie, in regiuni din țara. Va fi frig in urmatoarele trei zile,…

- Zilele trecute a avut loc etapa zonala de Fotbal fete – U 10 ani – ”Cupa Tymbark Junior”, competitie desfasurata in cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar si gazduita la baza sportiva Șega din Arad. Reprezentantele județelor Arad, Alba, Caraș-Severin, Hunedoara, Mehedinti și Timiș au oferit…

- Meteorologii estimeaza ca valorile termice vor fi usor mai coborate decat cele specifice in primele doua saptamani ale lunii aprilie, iar apoi mai apropiate de cele normale, in urmatoarele 2 saptamani, a transmis alba24.

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor a inceput controalele oficiale specifice din perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale in scopul prevenirii apariției toxiinfecțiilor alimentare. Vor fi intensificate masurile in vederea verificarii condițiilor de igiena in care sunt produse,…