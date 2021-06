Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 22 iunie 2021, incepe Evaluarea Naționala 2021. Elevii care susțin examenul sunt prima generație care a facut clasa pregatitoare, iar testul are subiecte formulate dupa modelul testelor PISA.

- Peste 131.000 de elevi absolventi de gimnaziu s-au inscris pentru a sustine examenul de capacitate. Evaluarea Nationala 2021 incepe marti, 22 iunie, cu prima proba scrisa, cea la Limba si literatura romana, urmand ca in 24 iunie sa aiba loc proba scrisa la Matematica. In Bucuresti, putin peste 12.000…

- Evaluarea Naționala 2021 incepe marți, 22 iunie, cu proba scrisa la limba și literatura romana și marcheaza o dubla premiera in invațamantul din Romania: elevii care susțin examenul sunt prima generație care a facut clasa pregatitoare, iar testul are subiecte formulate dupa modelul testelor PISA.

- Peste 2000 de elevi absolvenți de clasa a VIII-a din Alba sunt așteptați la examenul de Evaluare Naționala in acest an. La nivel național sunt 131.177 de elevi inscriși la examen. In județul Alba, la Evaluarea Naționala din sesiunea iunie-iulie 2021 s-au inscris 2.171 de absolvenți ai clasei a VIII-a,…

- "In formarea fiecaruia dintre noi, examenele sunt cele mai potrivite prilejuri de evaluare și de maturizare intelectuala, experiențe care contribuie major la progresul nostru pshihic-afectiv si intelectual. Pregatirea pentru examene si sustinerea lor sporesc increderea in sine, cresc capacitatea de…

- Inscrierile pentru sustinerea Evaluarii Nationale au inceput pe 4 iunie si se vor incheia vineri. Proba scrisa la Limba si literatura romana se va desfasura pe data de 22 iunie, iar proba la Matematica – pe 24 iunie. Elevii minoritatilor nationale vor sustine proba scrisa de limba si literatura materna…

- Ministerul Educației va pune la dispoziția elevilor de clasa a VIII-a cate 2 seturi de antrenament pe saptamana pentru a se pregati pentru Evaluarea Naționala 2021, potrivit surselor Edupedu.ro. Concret, Ministerul va publica incepand din 17 mai doua teste la Limba și literatura romana, doua teste la…

- Astazi pentru mulți dintre elevii de clasa a VIII-a a fost o zi importanta. Aceștia au susținut prima proba a simularii pentru Evaluarea Naționala la Limba și literatura romana. Iata ce subiecte au picat!