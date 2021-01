Astăzi este ziua lui Mihai Eminescu. Lucruri mai puțin știute despre ”poetul nepereche” Din pacate, din cauza pandemiei, numeroase evenimente consacrate menite a cinsti memoria ”luceafarului poeziei romanești” au fost anulate din cause bine știute. Prozatorul și jurnalistul roman dar mai ales poetul Mihai Eminescu a marcat profund literatura autohtona cu opera sa fabuloasa. Nu este roman care la școala nu a invațat macar o poezie de Eminescu sau vreun indragostit care nu a putut alege vreun poem al poetului, pe care sa-l recite iubitei. ”Luceafarul” omologat de catre Academia Recordurilor Mondiale ca fiind cel mai lung poem de dragoste 15 ianuarie, a fost aleasa ca Zi a Culturii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viața lui Iancu Țucarman a fost marcata de suferințe de nedescris.Alaturi de alți 146 de evrei, el a fost inghesuit intr-un vagon al trenurilor morții, in timpul Pogromului de la Iași, pentru simpla vina ca era evreu.Doar opt supraviețuitori, printre care și acesta, au mai ajuns la Podul Iloaiei. In…

- Iancu Tucarman, supravietuitor al trenurilor mortii din timpul Pogromului de la Iasi, a murit vineri, la varsta de 98 de ani, fiind infectat cu SARS-CoV-2, a anuntat Ambasada Israelului la Bucuresti. "Supravietuitor al unor orori inimaginabile din timpul Pogromului de la Iasi,…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența Bistrița vorbea inca de la inceputul anului 2018 despre ideea unui Heliport pe acoperișul unitații medicale. Timpul a trecut, lucrarile au avansat pe repede-nainte, iar acum, cel de-al treilea heliport din țara e gata sa-și primeasca primul pacient. In 2011,…

- Peste 18 milioane de romani sunt chemați la urne, astazi, pentru a-i alege pe deputații și senatorii care ii vor reprezenta in Parlament in urmatorii patru ani. La fel ca la alegerile locale din 27 septembrie, scrutinul se desfașoara in condiții speciale, cu masuri sanitare impuse de criza COVID-19.…

- Amenajarea terminalului Aeroportului Internațional Brașov a ajuns la faza instalarii echipamentelor și dotarilor. Astfel, președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, a aratat publicului, in premiera, prin cateva fotografii postate pe Facebook, cum va arata interiorul al noului aeroport,…

- Draga Olteanu Matei, 87 de ani, a murit in noaptea de marți spre miercuri, la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași. Actrița a vorbit pentru ultima data publicului in urma cu o luna la emisiunea "Reteaua de idoli", unde spunea ca iubeste viata foarte mult. Draga Olteanu Matei implinise 87 de ani pe 24 octombrie.…

- Eforturile autoritaților nu reușesc sa țina pasul cu evoluția pandemiei in Prahova, județ care luni depașit 9.000 de cazuri confirmate de la inceputul crizei Covid-19 și se afla pe locul al treilea la infectari, la nivel național, dupa Iași și București.

- Rezidentiatul din acest an ar putea fi altfel din cauza pandemiei de coronavirus. Pentru ca spitalele se confrunta cu un deficit de personal, premierul Ludovic Orban spune ca ar putea fi angajați toți medicii care vor promova acest examen, potrivit stiri.tvr.ro. Concursul de rezidentiat va avea loc…