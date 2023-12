Stiri pe aceeasi tema

- Oana Manea va fi invitata lui Dan Pavel, in emisiunea AS.ro LIVE, emisiune care incepe de la ora 10:30. Fosta handbalista vine cu povesti de senzatie, dupa o cariera de succes. Oana Manea, ajunsa la 38 de ani, s-a retras din activitate anul trecut, ultima echipa la care a evoluat fiind Rapid. AS.ro…

- AS.ro LIVE | Loredana Marin este invitata lui Dan Pavel, de la 10:30. Puglilista in varsta de 20 de ani tocmai a obtinut o performanta remarcabila la Campionatele Europene de box Under-22. A ajuns pana in finala si s-a intors in tara cu medalia de argint. Loredana Marin are rezultate senzationale si…

- Giani Cretu, selectionerul nationalei de volei masculin a Sloveniei, este invitatul lui Dan Pavel la AS.ro LIVE. Sub comanda lui Giani Cretu, Slovenia a castigat medalia de bronz la Campionatul European din acest an. Cel mai bun antrenor roman de volei vine cu povesti savuroase la AS.ro LIVE. In 2022,…

- Ediția din 2023 a Turneului Campioanelor este programata in perioada 29 octombrie - 5 noiembrie, la Cancun, in Mexic. Arena care ar trebui sa gazduiasca meciurile inca nu este gata. Incepand cu anul 2019, Turneul Campioanelor nu a mai avut o locație fixa. S-a disputat la Shenzhen, Guadalajara, Fort…

- AS.ro LIVE | Antoanela Manac va fi invitata lui Dan Pavel, in emisiunea care incepe de la ora 10:30. Triatlonista va veni cu povesti de senzatie, la AS.ro LIVE. Antoanela Manac are 27 de ani, si pe langa faptul ca este cea mai valoroasa triatlonista din Romania, este si medic in paralel. AS.ro LIVE…

- AS.ro LIVE | Ana Bodea va fi invitata lui Dan Pavel, in emisiunea care incepe de la 10:30. Actrita va veni cu povesti de senzatie. Ana Bodea are 23 de ani si este actrita in serialul difuzat pe Antena 1, „Lia, sotia sotului meu”. AS.ro LIVE | Ana Bodea, invitata lui Dan Pavel, de la […] The post AS.ro…

- AS.ro LIVE | Ana Maria Branza va fi invitata lui Dan Pavel, in emisiunea care incepe la ora 10:30. Campioana olimpica vine cu povesti de senzatie, despre o cariera plina de succes. Ana Maria Branza, ajunsa la 38 de ani, este o fosta scrimera romana, care a castigat aurul olimpic cu echipa, la Rio de…