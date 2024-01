ASPA reîncepe campania gratuită de sterilizare și microcipare Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) reincepe campania gratuita de sterilizare și microcipare pentru cainii de rasa comuna cu deținatori din București. Anunțul a fost facut de reprezentanții Primariei Capitalei pe Facebook. Campania va incepe pe 13 ianuarie, cand o clinica veterinara mobila va face sterilizari intr-un spațiu din sectorul 4. Campania asigura gratuit anestezia, operația de sterilizare, tratamentul de dupa operație, microciparea, inregistrarea in Registrul de Evidența al Cainilor cu stapan și carnetul de sanatate. Inainte de operație cu 12 ore, animalul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea, prin Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA), reia pe 13 ianuarie campania de microcipari si sterilizari gratuite in cazul cainilor de rasa comuna, cu detinator, din Bucuresti.Reprezentantii Primariei Capitalei anunta, joi, pe Facebook, ca pe 13 ianuarie,…

- Reprezentantii ASPA Bucuresti le recomanda proprietarilor de caini care si-au pierdut animalul in perioada sarbatorilor ca, in cazul in care acesta nu are microcip, sa verifice paginile de Facebook ale adaposturilor din Bragadiru si Mihailesti. Fotografii cu animalele gasite in Bucuresti sunt publicate,…

- Peste 2.000 de caini au fost ridicati anul acesta de catre Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) de pe strazile Capitalei, a anuntat, sambata, primarul Nicusor Dan. Cainii sunt cazati in adaposturi, unde sunt ingrijiti si promovati spre adoptie, a precizat el pe Facebook. „Echipajele…

- Peste 2.000 de caini au fost ridicati anul acesta de catre Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) de pe strazile Capitalei, a anuntat, sambata, primarul Nicusor Dan. Cainii sunt cazati in adaposturi, unde sunt ingrijiti si promovati spre adoptie, a precizat el pe Facebook."Echipajele…

- Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor anunta ca in acest an au fost adoptati 1.249 de caini din adaposturile sale sau prin intermendiul targurilor si evenimentelor organizate in acest scop. De asemenea, in 2023, peste 3.100 de caini de rasa comuna, cu detinator, au fost sterilizati…

- Proprietarii de caini sunt obligati sa ii inregistreze si sa ii microcipeze conform legislatiei in vigoare OUG 155 2001 . In caz de pierdere, microciparea permite identificarea si contactarea proprietarilor.Cainii neinregistrati gasiti in spatiile publice sunt considerati fara stapan si sunt supusi…

- Mai mulți ofițeri SRI vor participa la intalniri cu studenții, in universitați, pentru a le descrie acestora „cum pot incepe o cariera in SRI”. Anunțul a fost facut de Serviciul Roman de Informații prin intermediul unei postari pe Facebook. Prima universitate vizitata a fost „Ștefan cel Mare” din Suceava,…

- Printr-un proces deschis la Judecatoria Calarași, o femeie din satul Sohatu, amendata cu 2.000 de lei pentru ca „nu a respectat obligativitatea inscrierii celor 26 de caini aflați in proprietatea sa in mod continuu”, a contestat sancțiunea in instanța, cerand anularea procesului verbal de contravenție.In…