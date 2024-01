Tariful de revendicare a cainilor capturati de pe domeniul public al Capitalei, cazati in adaposturile Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA), va fi de 50 de lei, conform unui proiect de hotarare adoptat in sedinta de miercuri a Consiliului General al Capitalei. La tariful de revendicare se vor adauga 13 lei/zi/caine cazat. Predarea cainelui din adapost se va realiza doar dupa incasarea tarifului de revendicare. Hotararea a intrunit 29 de voturi „pentru” si 18 abtineri. Conform documentelor atasate proiectului, in primele sapte zile lucratoare de la data inregistrarii…