Peste 4.500 de lei cheltuiți pentru fiecare câine capturat și eutanasiat în jud. Buzău O noua controversa zguduie comuna Vadu Pașii din județul Buzau, pe fondul unei gestiuni neadecvate a fondurilor publice in ceea ce privește problema maidanezilor. Dupa ce primarul a fost implicat intr-un incident violent și a fost cercetat penal, acesta și alte persoane din dosar au aderat la Asociația pentru Protecția Animalelor, ASPA IVETS. Cu toate acestea, situația a luat o intorsatura șocanta atunci cand s-a aflat ca, in urma acțiunilor ASPA IVETS, au fost capturați 34 de caini din comuna Vadu Pașii, iar ulterior au fost eutanasiați nu mai puțin de 33 dintre aceștia. Aceasta acțiune controversata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

