Asociațiile de proprietari din Craiova trebuie sa stranga pana la dat de 28 februarie 2021 semnaturi de la proprietarii care sunt de acord cu anveloparea blocurilor. In urma intalnirilor pe care le-au avut cu reprezentanții primariei Craiova, președinții asociațiilor de proprietari din doua cartiere ale orașului trebuie sa obțina acceptul locatarilor. Este necesar acordul a jumatate plus unu din proprietarii unui bloc. Semnaturile sunt necesare pentru anveloparea blocului in care locuiesc. Președinții de asociații spun ca au aflat de la reprezentanții administrației locale ca reabilitarea condominiilor…