Potrivit HDE, vanzarile de produse nealiamentare in magazinele fizice au scazut in medie cu 26% in utlima saptamana, comparativ cu 2019, inainte de criza pandemiei, potrivit unui sondaj realizat in randul a 1.600 de firme. Comerciantii de imbracaminte au fost afectati in mod special, vanzarile coborand ci 35% comparativ cu nivelul anterior crizei. Numarul vizitatorilor in districtele comerciale din centrele oraselor este mai mic cu 41% comparativ cu 2019. In aceeasi perioada a anului trecut, restaurantele si barurile erau inchise in timpul unei carantine partiale, dar magazinele erau totusi deschise.…