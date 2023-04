Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Pro Infrastructura afirma ca podul de la Braila se apropie in sfarsit de inaugurare, insa doar pe o bucata, existand sperante sa se poata circula, spre sfarsitul lunii iulie, intre Calea Galati – DJ221B. ”Podul de la Braila se apropie in sfarsit de inaugurare, insa doar pe o bucata. Momentan…

- "Astazi am intrat in ultima etapa de execuție a lucrarilor: a inceput așternerea primului strat de asfalt pe podul suspendat. In acest sens, 2 eșaloane de așternere asfalt acționeaza simultan", a scris Scrioșteanu pe pagina sa de Facebook.Oficialul de la Ministerul Transporturilor a postat o serie de…

- Primele operațiuni de turnare a stratului de asfalt pe tablierul Podului peste Dunare de la Braila au inceput, constructorii intrand practic in ultima etapa de execuție a lucrarilor. „Astazi a inceput așternerea primului strat de asfalt pe podul suspendat. In acest sens, 2 eșaloane de așternere asfalt…

- Trupul neinsuflețit al unei bebeluș a fost gasit luni dupa-amiaza, 20 martie, intr-un sac menajer, la groapa de gunoi a orasului Oravita, județul Caras-Severin. Autoritațile au deschis o ancheta pentru a stabili cine sunt parinții copilului, a transmis purtatorul de cuvant al IPJ Caras-Severin, Alina…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a transmis, duminica, un mesaj la implinirea a 15 ani de la lansarea Asociatiei Salvati Bucurestiul in care a vorbit despre multe lucruri pe care le-a pierdut in acestia ani, dar si despre oameni cu aceleasi valori pe care i-a cunoscut. ”Am considerat ca nu…

- Vladuța Lupau este in culmea fericirii de cand a devenit mamica, iar familie ei s-a marit. Aceasta a postat o fotografie emoționanta alaturi de fiul ei și i-a transmis un mesaj important cu privire la viața.

- O vulpe care a intrat intr-un autoturism parcat in Cluj-Napoca a fost capturata de jandarmi si relocata in habitatul ei. Inspectoratul de Jandarmi Judetean Cluj a transmis, sambata, printr-un comunicat de presa, ca echipele de jandarmerie au fost anuntate, vineri seara, prin apel la 112, cu privire…