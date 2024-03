”A3 Nadaselu-Zimbor-Poarta, peisaj dezolant, santier (aproape) pustiu. Fuga de responsabilitate a oficialilor CNAIR, combinata cu incompetenta lor legendara in derularea licitatiilor si cu antreprenorul UMB intins mult peste capacitate, au transformat in codase aceste doua loturi initial fruntase, cu sanse pur teoretice de a se incadra in jaloanele PNRR”, au scris, luni seara, pe Facebook, reprezentantii Asociatiei Pro Infradtructura. Potrivit acestora, contractele au fost semnate cu UMB in 26.06.2020 (Zimbor-Poarta Salajului), respectiv in 22.09.2020 (Nadaselu-Zimbor) si prevad, ambele, cate…