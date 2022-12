Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe nu a facut referire, intr-un comunicat, la disponibilitatea Moscovei de a reinnoi initiativa Marii Negre convenita in iulie, care a permis Ucrainei sa reia exporturile de cereale. Acordul expira pe 19 noiembrie. ONU sustine ca 10 milioane de tone de cereale si alte alimente…

- Ucrainenii au protestat luni (17 octombrie) in fața ambasadei iraniene din Kiev pentru a cere Iranului sa nu mai vanda drone Rusiei. Demonstranții au fluturat steaguri și bannere ucrainene, aprinzand in același timp lumanari in semn de omagiu pentru cei care au fost uciși atunci cand o drona „kamikaze”…

- Presedintele american Joe Biden a apreciat, joi, ca amenintarile ruse de a folosi arme nucleare in conflictul din Ucraina pun lumea in pericol de „apocalipsa” pentru prima data de la criza rachetelor din Cuba, in plina desfasurare a Razboiului Rece, relateaza lefigaro.fr, citata de News.ro. „Nu ne-am…

- Indicele MOEX Rusia a scazut cu 6,9%, iar in timpul tranzactiilor a coborat cu pana la 7,4%. Pietele financiare din Moscova au inregistrat un declin generalizat, de cand presedintele Vladimir Putin a anuntat o mobilizare militara saptamana trecuta, punand economia rusa pe picior de razboi si prelungind…

- Liderul populist i-a indemnat pe membrii Partidului sau Fidesz, la o reuniune a formatiunii, ”sa faca tot posibilul pentru a se asigura ca Europa ridica sanctiunile cel mai tarziu inainte de sfarsitul anului”. Viktor Orban, care vrea sa-si pastreze legaturile stranse cu Kremlinul, denunta cu regularitate…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, la Summitul Global Food Security, gazduit de Statele Unite ale Americii si Uniunea Europeana, desfasurat la New York, ca, alaturi de energie, alimentele sunt folosite de Rusia ca arma, cu consecinte la scara globala, si ca securitatea alimentara trebuie…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, si membrii delegatiei sale diplomatice au primit vize din partea SUA pentru a putea participa la Adunarea Generala a Natiunilor Unite (ONU), informeaza agenția Reuters , preluata de Agerpres . Rusia a criticat saptamani in sir Statele Unite ca nu elibereaza…

