Stiri pe aceeasi tema

- In Ordonanța creșterilor de taxe (OG 16/2022), Guvernul ne-a taxat și pensiile pentru care contribuim la Pilonul II. Asta se va intampla din 2023. Practic, sunt taxate dividendele incasate de fondurile de pensii și astfel s-a introdus problema dublei impozitari. Incepand cu prima zi a anului 2023, vor…

- Prin Ordonanța creșterilor de taxe (OG 16/2022), Guvernul ne-a taxat și pensiile pentru care contribuim la Pilonul II. Asta se va intampla din 2023. Practic, sunt taxate dividendele incasate de fondurile de pensii și astfel s-a introdus problema dublei impozitari.

- Romanii vor trebui sa scoata mai mulți bani din buzunar, incepand cu data de 1 august, dupa ce Guvernul a decis sa majoreze taxe, impozite și accize. Majorarea acestor taxe este prevazuta intr-o ordonanța care va schimba Codul Fiscal. In ordonanța respectiva sunt prezentate modificarile care vor avea…

- Nu doar oamenii care se ocupa de curațenie au fost loviți de Ordonața privind creșterea taxelor, care include și supraimpozitarea muncii part-time de la 1 august. Practic, oricine este part-time este dispensabil, in acest moment.

- Ordonanta de modificare a Codului Fiscal intra, miercuri, in prima lectura in Guvern. Premierul Nicolae Ciuca a declarat in sedinta ca este foarte clar ca avem nevoie de decizii coordonate si discutate la nivelul institutiei guvernamentale si avem nevoie ca solutiile sa poata fi acceptate. ”In ultima…

- ”In ultima perioada de timp am desfasurat o serie intreaga de intalniri, atat cu mediul de afaceri, mediul asociativ, am avut intalnirea tripartida cu patronatele, sindicatele si reprezentantii mediului de afaceri. Au fost intalniri foarte bune in care am reusit sa analizam subiectele care preocupa…

- Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a prezentat intr-o conferința de presa bilanțul primilor 14 ani de funcționare pentru Pilonul II de pensii private obligatorii: – 20 mai 2008 – 31 mai 2022 => 14 ani de functionare – 7,8 milioane romani contribuie la 7 fonduri de pensii…

- ”Este prima data cand avem fonduri europene disponibile pentru comunitatile mai mici de 2000 de locuitori echivalent. Este un sprijin real pentru acele sate, pentru acele gospodarii care nu sunt in centrul unei localitati, nu sunt aproape de statiile de epurare, localitati sau parti din localitati care…