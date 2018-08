Asociația ”O masă caldă” are nevoie de sprijinul clujenilor

Asociația ”O masa calda” hranește saptamanal sute de nevoiași. Daca pana de curand voluntarii pregateau mancarea in bucatariile altora, acum se fala in fața provocarii de a-și amenaja propria bucatarie. Asociația a primit un spațiu de la Primarie, insa pentru amenajarea lui este nevoie de implicarea clujenilor care sunt dispuși sa faca donații in acest sens. Din aceasta toamna bucataria ”O masa calda” va functiona intr-un imobil de pe strada Bulevardul 21 Decembrie 1989. Așacum se intampla de cinci ani incoace voluntarii asociatiei vor prepara zilnic mancare calda, care va fi transportata, ulterior,…