- O eventuala crestere a TVA de la 9% la 19% doar pentru bauturile racoritoare il va afecta in primul rand pe consumatorul roman si va cauza o crestere si mai mare a inflatiei, aflata deja la cote ingrijoratoare, considera reprezentantii Asociatiei Nationale pentru Bauturi Racoritoare (ANBR).

- Camera Deputaților a adoptat marți, in calitate de camera decizionala, majorarea salariilor bugetarilor de la 1 iulie cu o patrime din diferenta de salariu prevazuta de Legea salarizarii unitare 153/2017 pentru anul 2022 si cele din luna decembrie 2021. Masura a fosta anunțata anterior de Coaliție,…

- „La discutia initiala am spus ca masura privind moratoriul ratelor bancare a ramas in analiza. In ultima sedinta de coalitie s-a decis sa aplicam aceasta masura privind moratoriul pentru amanarea ratelor la credite, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru persoanele juridice. Nu este o masura pentru…

- In martie, inflatia a ajuns la 7,4%. Vicepresedintele Bancii Centrale Europene (BCE), Luis de Guindos, a incercat joi sa-i linisteasca pe parlamentari cu privire la cresterea preturilor, spunand ca zona euro este aproape de atingerea maxima a inflatiei. Banca centrala vede presiunile asupra preturilor…

- Petrolul, gazele naturale, cerealele, aurul și metalele vor influența inflația in viitorul apropiat. Marfurile au cel mai mare impact asupra inflației tocmai atunci cand inflația crește brusc, cel mai rau moment posibil din punctul de vedere al consumatorului. Pe termen lung, marfurile au un impact…

- Doua dintre masurile pregatite de Coaliție pentru populație și firme vor fi adoptate chiar astazi, in Camera Deputaților. Prima dintre ele, majorarea salariului minim in agricultura, pana la 3.000 de lei brut. A doua masura care va fi adoptata de deputați este cea privind creșterea normei de hrana pentru…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu a declarat joi ca exista varianta amanarii ratelor la banci pentru romani, aceasta masura fiind discutata si cu bancile si s-a ajuns la un acord. ”Luni se va detalia fiecare masura si se va spune cum se va aplica” a mai spus Ciolacu. El a apreciat ca este posibil sa creasca…

- Creșterea puternica a prețurilor din ultima perioada a afectat puternic puterea de cumparare a romanilor. Pentru mare parte din populație, plata tuturor cheltuielilor, de la utilitați la rate și produse alimentare a ajuns o adevarata provocare, iar perspectivele nu se arata deloc optimiste. Citește…