Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul canadian a anuntat marți ca Departamentul sau de Afaceri Globale a fost vizat de un atac cibernetic și ca s-a inregistrat un acces neautorizat la informațiile personale ale utilizatorilor, inclusiv ale angajaților, informeaza Rador Radio Romania.Intr-un comunicat, Global Affairs Canada -…

- In ședința de azi, 25 ianuarie, Guvernul a luat o masura foarte importanta pentru cei interesați sa beneficieze de tratamentele balneare. Guvernul a aprobat, astazi, o hotarare prin care se majoreaza numarul de bilete de tratament balnear care vor fi asigurate in acest an prin Casa Naționala de Pensii…

- Daca previziunile Cabinetului se dovedesc a fi corecte, creșterea economiei ungare in 2024 ar putea ajunge pe primul loc in Uniunea Europeana. Creșterea stabilita a PIB-ului intern depașește cu mult așteptarile regionale și din Europa de Vest, relateaza Vilaggazdasag citat de Rador Radio Romania. Poate…

- Federatia SANITAS ameninta cu declansarea conflictului colectiv de munca, dupa ce numai o parte din angajatii din DSP-uri, si anume functionarii publici, vor primi majorarea salariala, prin Ordonanta de Urgenta pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare…

- Guvernul italian a deblocat 18 milioane de euro pentru a creste capacitatea laboratorului antidoping de la Roma in perspectiva Jocurilor Olimpice de iarna din 2026 de la Milano si Cortina d'Ampezzo, a anuntat, miercuri, o sursa ministeriala, citata de AFP, potrivit Agerpres.Aceasta decizie exclude…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 19 DECEMBRIE 2023: 475 de posturi sunt disponibile in Alba Iulia, Aiud, Campeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 19 DECEMBRIE 2023: 475 de posturi sunt disponibile in Alba Iulia, Aiud, Campeni, Cugir, Ocna Mureș,…

- Guvernul va majora salariile bugetarilor de la 1 ianuarie 2024, se arata in proiectul de Ordonanța de Urgența pus astazi in transparența decizionala de Ministerul Finanțelor. Masura vizeaza toți bugetarii: primarii, funcționarii locali, profesorii și ceilalți bugetari, cu excepția demnitarilor de la…

- Comandamentul american in Orientul Mijlociu a anunțat ca a efectuat lovituri de precizie asupra doua ținte din Irak, care represalii la atacurile anterioare ale milițiilor pro-iraniene asupra forțelor sale din regiune, informeaza Rador Radio Romania.Potrivit unor surse militare de la Bagdad, citate…