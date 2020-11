Stiri pe aceeasi tema

- Din 1 noiembrie a intrat in vigoare Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) de crestere a taxei de cogenerare, taxa platita de toti consumatorii casnici sau industriali. Astfel, taxa de cogenerare creste de la aproximativ 3,5 euro/MWh la circa 5 euro/MWh, o crestere…

- ​Piața energiei electrice urmeaza sa fie liberalizata începând cu 1 ianuarie 2021, așa cum piața gazelor a fost liberalizata anul acesta, pe 1 iulie. În acest moment, cei mai mulți consumatori casnici primesc energie de la furnizorii de ultima instanța (ENEL, CEZ, Electrica, E.ON),…

- In prima zi lucratoare dupa inaugurare, Pasajul Ciurel, pentru care Primaria Capitalei a platit 240 milioane de lei, s-a blocat iar motivul este unul simplu: nu mai exista un drum alternativ. Inainte de construcția podului, era un drum pe Splaiul Independenței, prin fața Sema Park, dar acesta s-a desființat.…

- Pretul spot al energiei pe bursa a scazut cu 35% in august 2020, fata de aceeasi luna a anului trecut Pretul energiei pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 183 lei pe MWh in luna august a acestui an, cu 35% mai putin fata de pretul inregistrat in aceeasi…

- In acest an vor fi realizate noi lucrari la rețeaua electrica a Muncipiului Sacele, ca urmare a parteneriatului incheiat intre SDEE Transilvania SUD si Primaria Sacele. Primarul Virgil Popa a declarat, pentru newsbv.ro, ca unul dintre obiective este modernizare a 28 de posturi de transformare, prin…

- Primarul general, Gabriela Firea, precizeaza ca mare parte din mastile de protectie ar fi trebuit sa ajunga in depozitele Guvernului incepand de marti si mentioneaza ca declaratiile premierului Ludovic Orban privind blocarea licitatiei de catre o firma "abonata la contracte cu Primaria Capitalei"…