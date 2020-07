Conducerea Spitalului CFR a anuntat ca asistenta medicala va fi cercetata disciplinar.

"Asistenta a incalcat normele si procedurile aduse la cunostinta, in ceea ce priveste gestionarea situatiei epidemiologice creata de coronavirus, nepurtarea echipamentului de protectie, nerespectand recomandarile in urma triajului epidemiologice, desi a fost instruita si avertizata in acest sens. Asistenta medicala va fi cercetata disciplinar si daca se impune se va formula plangere penala impotriva acesteia pentru nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase,…