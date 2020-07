Asistentă de 49 de ani, moartă din cauza coronavirusului: "Nu am mai putut face nimic " Asistenta in vasrta de 49 de ani era mama a doi copii. Femeia a fost transferata la SCJU de la Spitalul TBC și a stat aproape o saptamana in Secția ATI. Starea de sanatate i s-a agravat, aceasta avand o forma severa de COVID-19. Potrivit directorului Spitalului Județean, Liliana Colde, nu se cunoaște deocamdata sursa infecției cu coronavirus. „Ancheta epidemiologica este in curs. Nu știm care a fost sursa de infecție și nu vrem sa facem speculații in acest sens. Noi respectam același plan de masuri. Personalul medical știe foarte bine ca trebuie sa se echipeze corespunzator, se… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

