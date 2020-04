Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul a lovit in tot și in toate. Sute de afaceri au de suferit, unele fiind in pericol sa nu-și mai revina niciodata. E greu in aceste zile sa faci un top al celor mai „lovite” afaceri. Din toate domeniile de activitate afectate masiv de Covid 19, astazi vom vorbi despre sectorul evenimente…

- Arhiepiscopia Romanului și Bacaului, prin toate unitațile de cult, protopopiate și ONG-urile eparhiale, a intreprins vaste activitați de asistența sociala și socio- medicala cu scopul limitarii efectului raspandirii pandemiei cu coronavirus (COVID-19) și sprijinirii celor mai vulnerabile persoane din…

- Numeroși bacauani pe care epidemia de coronavirus i-a prins in afara granițelor sunt așteptați sa ajunga in județ, in perioada urmatoare. Aceștia vin din țari unde au fost semnalate cazuri de infecții cu virusul Covid – 19, cum ar fi Austria, Belgia, Elveția, Franța, Germania, Iran, Italia, Marea Britanie,…

- Fac un apel de suflet catre toți bacauanii care s-au intors in aceste zile din Italia, Spania, Franța, Germania și celelalte zone galbene sau roșii afectate de epidemia de coronavirus din toata lumea, precum și la cei care vor ajunge acasa in perioada urmatoare. Ii rog calduros sa respecte cu strictețe…

- In prezent, la nivel de județ, sunt inregistrate 576 persoane aflate in autoizolare, ca urmare a suspiciunii privind infestarea cu virusul Covid – 19. Dintre acestea, trei sunt sub supraveghere, ultima fiind adusa, luni noaptea, la Spitalul Județean de Urgența Bacau, in secția de Boli infecțioase. Anunțul…

- Italia a inregistrat 36 de noi decese cauzate de coronavirus in ultimele 24 de ore, ceea ce face ca bilantul sa ajunga la 233 de morti. Numarul persoanelor infectate in Italia pana acum cu Covid-19 este 5.883, potrivit cifrelor prezentate sambata, informeaza AFP, conform news.ro.De la inceputul…

- Un copil de 10 ani din Teleorman, intors de curand, impreuna cu tatal sau, din Lombardia, este suspect de infecție cu noul COVID-19. Autoritațile sunt in alerta. Au izolat copilul și l-au dus la Spitalul din Alexandria.

- Parinții elevilor din internatul Colegiului Tehnic de Comunicații NV Karpen din Bacau s-au revoltat dupa ce Prefectura a decis evacuarea copiilor pentru a face loc eventualilor suspecți de coronavirus veniți din Italia. “Ne-au scos copiii afara din camin pe motiv ca e un ordin de prefect pentru evacuare.…