- Este ultima zi in care asigurarile RCA facute la Euroins sunt valabile, anunța Autoritatea de Supraveghere Financiara. Exceptie fac contractele de garantii. Aceste polițe vor inceta pe 5 Februarie 2024. Aproximativ 800.

- Șoferii care aveau polițe de asigurare la aceasta companie trebuie sa apeleze acum la alte societați pentru RCA. In caz contrar risca sancțiuni incepand cu 8 decembrie, spune brokerul Gheorghe Campeanu: Aceste polițe de la Euroins se reinoiesc la alte societați. Cei care nu au incheiate polițe valabile,…

- Potrivit autoritaților, peste 840.000 de șoferi au inca asigurari auto obligatorii emise de Euroins. 7 decembrie este ultima zi de valabilitate pentru polițele RCA emise de compania Euroins, intrata in faliment. Ei sunt sfatuiți sa iși reinnoiasca polițele RCA cat mai repede posibil, pentru a evita…

- Peste 800.000 de șoferi care mai au polițe RCA valabile, emise de compania Euroins, mai au doar cinci zile la dispoziție sa-și faca o asigurare noua.Compania a ramas fara autorizație in primavara, cand autoritațile au descoperit probleme in dosarele respinse și lipsa fondurilor pentru despagubiri.Șoferii…

- In cursul zilei de ieri, 8 noiembrie a.c., in jurul orei 19.00, polițiștii Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene au oprit pe DN15 E60, in localitatea Ungheni, un autoturism, condus de un barbat de 50 de ani, din comuna Mica. Cel in cauza a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand…

- Codul Rutier este tot mai dur cu soferii! Conducatorii auto pot primi amenzi de 10.000 lei pentru o miscare pe care unii o fac des, in trafic! Aceasta modificare legislativa a inceput sa-și faca simțite efectele in piața. Amenda drastica pentru parcare Amenda de 10.000 pentru șoferi daca fac un lucru…

- Senatorul Robert Cazanciuc anunta ca a depus, joi, un proiect legislativ care prevede, printre altele, interzicerea dreptului de a conduce pe o perioada de pana la 10 ani in cazul soferilor depistati sub influenta drogurilor sau alcoolului. „Am depus, astazi, asa cum am promis public, un proiect legislativ…

- Pentru eventualitatea unui control in afara granițelor, important este ca polița RCA sa fie valabila, nefiind relevant pentru organul strain ca asiguratorul a intrat intr-o procedura de faliment, atata timp cat polițele sunt inca valabile. Dincolo de 7 decembrie insa, șoferii ar trebui sa poata…