- Ioana și Teodora de la AGVPS fac furori in onlineCele doua tinere sunt o apariție insolita in online și au debutat in forța. Clipurile cu ele de pe TikTok sau youtube au facut zeci de mii de vizualizari in timp foarte scurt. ”Sunt Teodora de la AGVPS și vreau sa vorbim despre contribuția vanatorilor…

- APEX Speed Fest, evenimentul care a captivat pasionații de motorsport de toate varstele, a luat cu asalt Piața Constituției in perioada 02-03 septembrie, iar Virgin Radio Romania a fost partenerul media oficial. Festivalul APEX Speed Fest a transformat Piața Constituției intr-un paradis al pasionaților…

- Livratorii din Asia au impanzit piața din Romania, dar duc o viața foarte grea. Aceștia lucreaza peste 10 ore pe zi și caștiga 2.000 de lei pe luna.In Romania sunt aproape 2.000 de muncitori straini lucreaza ca livratori sau curieri, dintr-un total de 27.000 de curieri, arata Inspecția Muncii. Datele…

- Zeci de mii de participanți la festivalul Burning Man din desertul Nevada au fost sfatuiti sa se puna la adapost si sa-si rationalizeze alimentele si apa, dupa ce o furtuna a transformat locul intr-o zona inaccesibila din cauza noroiului, relateaza Reuters, citata de News.ro.

- Cea de-a zecea editie a Asia Fest, primul festival din Europa Centrala si de Sud-Est care promoveaza culturile si gastronomia tarilor asiatice, va avea loc in perioada 22-24 septembrie, la Arena Nationala din Bucuresti si propune vizitatorilor trei zile de spectacole, filme, bucatarie traditionala asiatica,…

- Romina Gingașu (34 de ani) și Pierro Ferrari (78 de ani), omul de afaceri italian care deține 10% din acțiunile Ferrari, au fost prezenți la Festivalul de la Veneția. Ei au luat parte la premiera filmului „Ferrari”, o pelicula regizata de Michael Mann și scrisa de Troy Kennedy Martin despre Enzo Ferrari,…

- Primarul orașului Onomichi, din Japonia, Yukihiro Hiratani, a cerut scuze public, pe site-ul oficial al administrației, dupa ce primaria a transmis locuitorilor fluturași in care le invața pe femei și pe mame cum sa se comporte cu soții lor.