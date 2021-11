Stiri pe aceeasi tema

- Agitația, stresul și presiunea au pus amprenta pe concurenții de la „Asia Express”. Cosmin Natanticu a intrat in vizorul concurenților dupa ce a facut gesturi cu care i-a deranjat. Trei echipe s-au luptat pentru amuleta de 1000 de euro. Traseul serii de luni, la „Asia Express- Drumul Imparaților”, i-a…

- Traseul serii de luni, la Asia Express- Drumul Imparaților, i-a purtat pe concurenți prin Petra, unul dintre cele mai impresionante locuri din Iordania. Vedetele au avut parte de o cursa fulminanta cu un traseu prin defilee adanci sau temple labirintice sapate in piatra, timp in care au cautat nestemate…

- Seara de duminica a dat startul cursei din Iordania, la „Asia Express – Drumul Imparaților” . Cele cinci echipe ramase in joc au concurat in locuri salbatice și in temperaturi extreme, pentru ca cea de-a opta etapa a competiției a schimbat drastic totul – și peisajul și clima. Irina Fodor i-a anunțat…

- Seara de duminica, 7 noiembrie 2021, a dat startul cursei din Iordania, la Asia Express - Drumul Imparaților. Cele cinci echipe ramase in joc au concurat in locuri salbatice și in temperaturi extreme, pentru ca cea de-a opta etapa a competiției a schimbat drastic totul - și peisajul și clima.

- Finalul etapei cu numarul șapte din Asia Express - Drumul Imparaților a trimis trei echipe in cursa pentru ultima șansa disputata in Tbilisi, capitala Georgiei. Emi și Cuza, alaturi de Lidia și Estera Buble au fost singurele echipe imune miercuri seara, 3 noiembrie 2021, cupluri ce s-au calificat automat…

- Un joc antrenant de amuleta a fost disputat intre Mihai Petre și Cosmin Natanticu, alaturi de Elwira Petre și Lidia Buble, la Asia Express - Drumul Imparaților. Misiunea a testat coordonarea coechipierilor, rapiditatea, dar și forța fizica, iar finalul a fost in favoarea echipei de fete. Lidia și Estera…

- Emi și Cuza si-au adjudecat imunitatea in ediția de luni seara, 1 noiembrie 2021, la Asia Express- Drumul Imparaților, de la Antena 1. Emisiunea a fost lider de audiența. Diseara, 2 noiembrie 2021, Mihai și Elwira Petre vor fi rivali in jocul de amuleta.

- Duminica seara, cele șase echipe ramase in cursa celui mai dur reality-show, „Asia Express- Drumul Imparaților”, au ajuns in Georgia, a doua țara de pe traseul sezonului 4. Vedetele au fost intampinate cu tradiții extrem de diferite fața de tot ce au cunoscut pana acum, cu o cultura aparte și o limba…