Stiri pe aceeasi tema

- Duminica aceasta, imediat dupa Observator, Antena 1 da startul etapei semifinale din Asia Express. Speak și Ștefania, Sorin Bontea și Razvan Fodor, Alex Abagiu și Radu, Adda și Catalin sunt echipele care pleaca in cursa ce le poate asigura un loc in marea finala.

- Carmen și Alina au scos din rucsace doua peruci blonde pe care le-au inmanat lui Fodor și Bontea, cei care au reușit de data aceasta sa ajunga primii la Gina. Cadoul a venit ca un ajutor pentru cei doi, pentru ca toata competiția li s-a reproșat faptul ca aveau un avantaj la autostop pentru ca erau…

- ASIA EXPRESS 6 APRILIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING ANTENA 1. Duminica seara, cele 5 echipe ramase in cursa celui mai dur reality-show au trecut la nivel pe Drumul Comorilor, in prima etapa din Taiwan. Nivelul de civilizație, cu totul și cu totul altul fața de cel cu care au fost obișnuiți pana…

- ASIA EXPRESS 25 MARTIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING ANTENA 1. Trei echipe iși joaca ultima șansa de a ramane in competitie la Asia Express - Drumul Comorilor, difuzat in aceasta seara de Antena 1 de la 20:00. Adda și Catalin, Lia Bugnar și Maria Buza sunt echipele ce s-au calificat automat in…

- ASIA EXPRESS LIVE VIDEO ONLINE STREAM 23 MARTIE 2020. Cursa cu curbe stranse le va da in continuare mari batai de cap, iar misiunile vor fi din ce in ce mai intense, mai ales prin prisma faptului ca vedetele vor face cunoștința cu ritualurile stravechi ale localnicilor: ”Unul era speriat, unul uimit,…

- ASIA EXPRESS 10 MARTIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING ANTENA 1. Cursa pentru ultima șansa ar putea opri drumul in competiție pentru o echipa. Ziua de bilanț a etapei cu numarul patru incepe in seara aceasta, de la 20:00, pe Antena 1. Cursa pentru ultima șansa ar putea opri drumul in competiție al…

- ASIA EXPRESS 8 MARTIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING A1. Toți concurentii lupta sa iși asigure prima poziție in clasamentul final, insa pana la a obține imunitatea, vedetele vor fi nevoite sa indeplineasca multe misiuni in care simțurile le vor fi puse la grea incercare. Inainte de a pleca in cursa,…

- 18 vedete au lasat confortul de acasa si au pornit in aventura vietii, la cel mai dur reality show de pana acum: Asia Express! Drumul Comorilor e plin de provocari, iar cursa contracronometru ii poarta pe concurenti prin Filipine si Taiwan. Iata imagini in avanpremiera din sezonul 3 al emisiunii Asia…