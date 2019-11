Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 21.00, au votat la sectiile deschise in strainatate 285.078 de persoane in turul I la alegerile prezidentiale. Au votat 152.084 de barbati si 132.994 de femei, potrivit BEC.A doua zi de vot in strainatate s-a incheiat deja in:…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 20.00, au votat la sectiile deschise in strainatate 270.584 de persoane in turul I la alegerile prezidentiale. Au votat 144.112 de barbati si 126.577 femei, potrivit BEC.A doua zi de vot in strainatate s-a incheiat deja in: Australia,…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 19.00, au votat la sectiile deschise in strainatate 252.056 de persoane in turul I la alegerile prezidentiale. Au votat 133.958 de barbati si 118.098 femei, potrivit BEC.A doua zi de vot in strainatate s-a incheiat deja in: Australia,…

- Numarul salariatilor cetateni straini non-UE inregistrati cu contracte individuale de munca active era, la inceputul lunii noiembrie, de 29.68. Datele au fost furnizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale la solicitarea AGERPRES . In conditiile in care in Romania criza de forta de munca se adanceste,…

- Numarul salariatilor cetateni straini non-UE inregistrati cu contracte individuale de munca active era, la inceputul lunii noiembrie, de 29.681, conform datelor furnizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale la solicitarea AGERPRES.Cei mai multi salariati straini non-UE se regaseau…

- Peste 100 de cetațeni straini iși desfașoara activitatea pe raza județului Ialomița. Potrivit Biroului pentru Imigrari al Județului Ialomița, selectarea angajaților de peste hotare a devenit un fenomen in continua amploare la nivelul județului nostru. Angajatorii prefera forța de munca din afara granițelor…

- Brasovenii si turistii vor putea obtine, si in acest an, sambata, "vize" de o zi pentru tari europene, dar si exotice, in cadrul Festivalului Ziua Multiculturalitatii, un eveniment aflat la a saptea editie, organizat de Centrul Regional de Integrare pentru Straini din Brasov.Evenimentul,…

- Aproximativ 40.000 de cetateni straini muncesc oficial in Romania, cei mai multi venind sa lucreze in tara noastra din Turcia, Vietnam, Italia, Republica Moldova sau China. Cifra s-a dublat in ultimii sapte ani.