Stiri pe aceeasi tema

- Sapte societati de asigurare se incadreaza intr-un grad bun de conformare in ceea ce priveste cei trei indicatori specifici activitatii de protectie a consumatorilor, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), potrivit Agerpres."Analiza comparativa a valorilor celor trei…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a solutionat in favoarea consumatorilor, in primul semestru al anului 2020, un numar de 9.780 petitii si informari de neconformitate (54%), analizate in mod unic pe petent, primite pe sectorul asigurarilor-reasigurarilor. Dintre acestea, 77,47% au fost…

- ​Firmele de asigurari au obținut venituri de 5,6 miliarde de lei din primele brute subscrise în primele șase luni ale acestui an, în creștere cu 3,4% fața de aceeași perioada a anului anterior, chiar daca veniturile din trimestrul doi au fost afectate de criza COVID-19, arata datele publicate…

- Mesajul Președintelui Autoritații de Supraveghere Financiara, domnul Nicu Marcu, transmis la Summit-ul Administratorilor de Fonduri din Romania, prezentat de Directorul Direcției de Comunicare și Relații Interinstituționale al Autoritații, domnul Daniel Apostol:

- Sistemul nostru financiar este unul cross-border și este conectat la cel european, in primul rand, și la cel global, in al doilea rand. Prin urmare, evoluțiile globale influențeaza, prin propagarea contagiunii, atat piața financiara locala, cat și economia reala, a declarat Valentin Ionescu, director…

- Facebook are in plan blocarea oricarui link sau postare care contine stiri ale presei australiene, ca o contramasura dupa ce Autoritatea pentru Concurenta si Protectie a Consumatorilor din Australia a anuntat ca vrea sa adopte o hotarare prin care reteaua de socializare sa

- Conducatorii auto le-ar putea prezenta agentilor de politie, la un eventual control, si varianta electronica a politei RCA, fara a mai fi necesar sa aiba asupra lor contractul de asigurare obligatorie auto doar in format original, pe suport de hartie. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)…

- ASF: Pensiile private reprezentau 5,83% din PIB, in martie. Cați bani au strans romanii in conturi pentru batranețe Sistemul de pensii private din Romania administra, la 31 martie 2020, active totale de 62,55 miliarde de lei (12,96 miliarde de euro), in crestere cu 17,56% fata de aceeasi perioada a…