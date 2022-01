Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul statului american California, Gavin Newsom, a respins joi eliberarea conditionata a lui Sirhan Sirhan, asasinul lui Robert Kennedy in 1968, pentru care si-a dat totusi acceptul o comisie specializata vara trecuta, relateaza AFP și Agerpres. Guvernatorul a precizat ca detinutul, in varsta…

- Poliția din Los Angeles, California, a scos pilotul unui avion Cessna prabușit pe șine cu câteva secunde înainte ca aeronava sa fie lovita de un tren, transmite Reuters. O înregistrare video obținuta de Reuters arata cum mai mulți ofițeri îl elibereaza pe barbat din avionul…

- Controversatul premier al Italiei, Silvio Berlusconi, va candida la presedintia țarii, scrie Reuters. Acesta are 85 de ani, este miliardar și, de-a lungul timpului, acesta a fost implicat in scandaluri de...

- Un barbat suspectat ca a luat parte la uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi a fost arestat marți pe aeroportul Charles-de-Gaulle, langa Paris, unde se pregatea sa se imbarce intr-o cursa spre Riad, scrie Reuters, preluand radio French RTL.

- Șefa Centrelor de Prevenire și Combatere a Bolilor, Rochelle Walensky, a anunat duminica faptul ca au fost raportate cazuri de infectare cu varianta Omicron, in cel puțin 15 state din SUA, potrivit Reuters, citat de Agerpres. Washington, New York și Carlifornia sunt printre statele in care a fost raportata…

- Facebook se numeste acum Meta, a anuntat joi compania, intr-un schimbare a brandului care se concentreaza pe ambitiile sale de a construi „metaversul”, un mediu virtual comun pe care mizeaza ca va fi deveni urmatoarea mare platforma informatica, transmite Reuters. Schimbarea numelui vine in…