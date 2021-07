Stiri pe aceeasi tema

- Statul Haiti se afla in stare de asediu, dupa ce președintele Jovenel Moise a fost asasinat de un comando armat in noaptea de marti spre miercuri in propria locuinta. Secretarul de stat pentru comunicare a anunțat ca ucigasii „suspectati” au fost arestati de politie la sfarsitul zilei de miercuri, relateaza…

- Patru persoane suspectate ca l-au asasinat pe presedintele haitian Jovenel Moise au fost ucise intr-o confruntare cu fortele de securitate, a anuntat politia, iar doua au fost arestate, relateaza BBC. Politia inca se conrunta cu unii suspecti ramasi in capitala Port-au-Prince. „Vor fi ucisi sau capturati”,…

- "Patru mercenari au fost ucisi, doi au fost arestati si sub controlul nostru. Trei politisti care fusesera luati ostatici au fost eliberati", a precizat ulterior, intr-un anunt televizat, directorul general al politiei, Leon Charles."Am decis sa declaram starea de asediu in toata tara", declarase mai…

- Departamentul de Stat al SUA a cerut miercuri Haiti sa mentina organizarea alegerilor legislative si prezidentiale programate pentru 26 septembrie, cu un al doilea tur pe 21 noiembrie, in pofida asasinarii presedintelui Jovenel Moise, informeaza AFP. Presedintele haitian Jovenel Moise,…

- Prima Doamna din Haiti, care a supravietuit atacului armat in care presedintele Jovenel Moise a fost ucis, se afla in stare critica si se fac eforturi pentru ca ea sa fie transportata la Miami, in statul american Florida, pentru tratament, a declarat miercuri ambasadorul haitian in SUA, relateaza…

- Presedintele statului Haiti, Jovenel Moise, a fost asasinat, miercuri dimineata, de un grup de comando format din mercenari straini, anunta premierul tarii, Claude Joseph, citat de cotidianul Le Figaro, conform Mediafax. Sotia presedintelui a fost ranita in atac si este spitalizata. „Presedintele a…

