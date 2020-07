Stiri pe aceeasi tema

- Ambele victime au fost transportate la Centrul Medical Harborview din metropola statului Washington din nord-vestul SUA; prima - cu un vehicul particular, iar a doua de personalul medical al departamentului local de pompieri, dupa circa 15 minute. La ora locala 5.40, unul din pacienti decedase, iar…

- Potrivit primelor investigatii, pasagerii BMW-ului, trei cetateni romani de 26, 39 si 52 de ani, se deplasau pe Deutzer Strasse, in Dusseldorf, miercuri seara. Un autoturism Mercedes s-a oprit in fata BMW-ului si un VW Golf in spatele acestuia. Apoi, persoane necunoscute au deschis usile BMW-ului si…

- O romanca este acuzata ca și-a ucis soțul italian, cunoscut traficant de droguri și unul din capii clanului mafiot ‘Ndrangheta. Giuseppe Nirta a fost ucis in Spania, iar soția lui, Cristina Toma, a fost arestata inițial pentru complicitate la omor. Ulterior, din ancheta a rezultat ca femeia și-a ucis…

- Un cetatean belgian a fost ucis cu foc de arma vineri seara langa domiciliul sau din Atena, a anuntat sambata politia greaca, suspectand un act comis de ucigasi platiti, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.Potrivit agentiei de presa elene ANA, doi barbati pe motocicleta s-au apropiat de victima,…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a afirmat ca nu "inclina" spre o ridicare totala a restrictiilor impuse in arhipelag inainte sa devina disponibil un vaccin sau un medicament impotriva noului coronavirus, relateaza marti dpa potrivit Agerpres. Filipinezii ar putea fi nevoiti sa suporte doua…

- Edwin Espinzoa a fost asasinat. Potrivit directorului clubului sau, jucatorul ar fi fost “confundat cu o alta persoana in timp ce se afla in fata casei sale”, fiind impuscat de mai multe ori, informeaza Agerpres. Isaiah Chapman, luptator de MMA, impuscat mortal in fata casei sale. Avea 30…

