Stiri pe aceeasi tema

- Kobe Bryant s-a retras din activitatea competitionala in 2016 si a fost, pana duminica, pe locul 3 in topul marcatorilor din NBA, cu 33.643 de puncte. Cu doar o zi inaintea mortii sale, recordul sau a fost depasit de actuala vedeta a lui LA Lakers, LeBron James, care a marcat 29 de puncte in meciul…

- Kobe Bryant ar fi murit in California duminica seara, dupa ce elicopterul in care ar fi fost s-a prabușit intr-o padure, scrie site-ul american TMZ.COM. Koby avea 41 de ani și se afla in elicopter impreuna cu alte 4 persoane. Momentan nu e cunoscuta cauza accidentului, dar știm sigur ca nu exista vreun…

- La Jocurile Olimpice din 2012 de la Londra, delegatia tricolora a cucerit un total de 9 medalii in diferite probe. Acum, doua dintre ele vor fi „rase“ si acordate unor sportivi din alte tari.

- O persoana a murit, iar alte cinci au fost ranite dupa ce un barbat a intrat cu un vehicul intr-un grup de pietoni, in Londra, informeaza postul de televiziune Sky News, citat de Hotnews.Incidentul a avut loc luni seara, in zona Willingale, de la periferia Londrei.Un barbat in varsta de 51 de ani a…

- Unul din obiectivele turistice din oras, Podul Londrei a devenit, scena unui atac terorist. Un barbat a injunghiat mai multi oameni inainte de a fi impuscat mortal de politie. Individul purta si o vesta cu explozibil. Printre martori s-au numarat si mai multi romani care povestesc clipele de groaza…

- Politia britanica a anuntat ca fortele sale au impuscat vineri un barbat intr-un incident pe Podul Londrei, incident pe care il trateaza ca pe unul terorist, transmite Reuters. ‘In acest stadiu, circumstantele referitoare la incidentul de pe Podul Londrei raman neclare’, a transmis politia pe Twitter.…

- Ștefan Stan s-a casatorit in urma cu doua saptamani. Artistul și partenera sa de viața, Simona, s-au cununat civil in mare secret. Ștefan Stan, in varsta de 42 de ani, și-a ingropat mama cu doar trei saptamani inainte sa se cunune civil. Artistul regreta ca ființa care i-a dat viața nu i-a putut fi…

- Poliția britanica a anunțat joi ca a arestat pe aeroportul Heathrow din Londra un barbat de 26 de ani care calatorea din Turcia, sub suspiciunea de activitați teroriste care ar avea legatura cu Siria, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Citește și: Lia Olguța Vasilescu a LUAT FOC dupa anunțurile…