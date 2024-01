Stiri pe aceeasi tema

- Florin Piersic, in varsta de 87 de ani, a ținut ascuns timp de zeci de ani faptul ca a infiat o fetița. Marele actor nu a vrut sa se laude cu gestul sau, insa Dan Negru l-a facut sa povesteasca intamplarea intr-un interviu emoționant.In urma cu un an, Dan Negru a realizat un interviu memorabil alaturi…

- Daciana Sarbu și Victor Ponta au adoptat, in urma cu 3 ani, o fetița pe nume Maria. In cadrul emisiunii ”40 de intrebari”, moderata de Denise Rifai, Daciana Sarbu a marturisit ca a avut multe frici legate de noul rol și s-a temut ca nu va putea fi o mama buna, dar timpul le-a rezolvat pe toate.„Noi…

- Daciana Sarbu a facut dezvaluiri incarcate de dramatism despre fiica sa adoptiva in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”. Cum s-a adaptat Maria in familia lor, dar și cat de greu a fost intreg procesul de acomodare.Daciana Sarbu iși deschide sufletul in fața milioanelor de telespectatori, duminica…

- Gina Pistol și Smiley au devenit parinți in urma cu doi ani, iar mica Josephine este foarte iubita de cei doi parinți. Ca orice parinte, Gina iși dorește tot ce este mai bun pentru fiica ei, așa ca a decis, alaturi de Smiley, sa o duca la psiholog. De ce iși vor duce Gina și Smiley fiica la psiholog…

- Boala incurabila cu care se lupta fetița lui Codin Maticiuc Codin Maticiuc a luat pe toata lumea prin surprindere in primavara anului 2019, cand a dezvaluit faptul ca a devenit pentru prima oara tatic. Mai exact, tata de fata. Cea mica a fost botezata Smaranda, numele pe care il poarta de altfel și…

- Cu mulți ani in urma, Andreea Raicu a devenit mama la distanța pentru micuța Maria. Ea a cunoscut-o pe fetița intr-un centru de plasament. Intalnirea a avut loc cu 15 ani in urma, intr-un ajun de Craciun, la Centrul Macrina, unde vedeta a mers pentru a imparți cadouri copiilor. Intre timp, fiica sa…

- Diana Enache pare ca este destul de secretoasa cand vine vorba despre imaginile cu chipul fetiței sale. Cu toate acestea, nu incape indoiala ca fiica lui Adrian Enache radiaza de fericire de cand a devenit mama pentru prima data. Iata cum s-a pozat alaturi de copila sa!

- Paula Seling a atas atenția cu cea mai recenta postare de pe rețelele de socializare, in care ii mulțumește lui Dorian Popa. Artistul a facut un gest deosebit pentru fiica cantareței, pentru Elena. In varsta de noua ani, Elena e fetița pe care Paula Seling a adoptat-o. „Este un copil foarte ascultator…