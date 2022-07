Așa da pentru un român aflat la Terni, Italia Potrivit publicației Terni Today, un roman a starnit valuri de admirație in localitatea italiana Terni din regiunea Umbria. Acesta a dat dovada de spirit civic și corectitudine, calitați pe care alți cetațeni n-au dovedit, in contextul dat, ca le au. A fost așa: romanul punea benzina in mașina. Cand, de alaturi, a plecat repede un alt vehicul. De pe capota a picat un portofel, dar nu doar ca a picat, caci, din el au inceput sa zboare, ca la comanda unui magician, bani și acte. In timp ce lumea din benzinarie privea nepasatoare, romanul a alergat sa prinda și sa stranga toate obiectele zburatoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

