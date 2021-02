Stiri pe aceeasi tema

- Saveta Bogdan e una dintre cele mai apreciate artiste de muzica populara de la noi, insa cantareața are un mare dor, dorul de fiica ei! Catalina se afla de doi ani in America, iar artista a vorbit astazi in direct la Antena Stars cu cea caruia i-a dat naștere!

- Scandalul dintre Narcisa Moisa și Yoannes este de neoprit! Artista și tatal copiilor sai, schimb de replici, in direct, la Antena Stars. ”Regina Manelelor” a izbucnit in lacrimi, din nou. De necrezut ce i-a spus Yoannes vedetei.

- Ghinion uriaș pentru Gabriel Dorobanțu la inceput de an. Artistul a ajuns astazi la DIICOT, fiind audiat, dupa ce escrocii au reușit sa puna mana pe banii lui. Cantarețul de muzica ușoara a facut declarații exclusive la Antena Stars despre aceasta situație delicata, explicand cum au reușit escrocii…

- Este vestea șoc a zilei! Brigitte și Florin Pastrama, infectați cu noul coronavirus! Au trecut prin momente cumplite! Dezvaluirile șocante ale brunetei la ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars!

- Jean de la Craiova e unul dintre cei mai cunoscuți maneliști de la noi, insa pe cat de știut e el de toata lumea, pe atat de discret atunci cand vine vorba despre viața de familie! Cantarețul iți ține departe soția de ochii presei, iar in direct la Antena Stars a marturisit și unul dintre motive!

- In urma cu ceva timp, Leonard Miron a trecut prin clipe cumplite, dupa ce a fost depistat cu cancer la pancreas. Din fericire, acesta a invins boala, insa la scurt timp, s-a luptat cu depresia. Fostul prezentator se simte mai bine ca niciodata, datorita ajutorului specializat.„Depresia nu este un lucru…

- Satula pana peste masura de acuzațiile pe care i le aduce Oana Zavoranu, Oana Roman a dat carțile pe fața in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars! Fiica fostului prim-ministru, mesaj ”subtil” pentru Oana Zavoranu, in direct! Care este, de fapt, relația vedetei cu Pepe?

- In urma cu patru luni, Oana Roman vorbea cu lacrimi in ochi, intr-un interviu pentru ”Sinteza Zilei”, despre cei 20 de ani in care a fost harțuita pentru ca era grasa. Nu a raspuns, caci, in fața acestor vorbe dure, in viața ei privata, se intamplau lucruri mai grave. Toate paleau in fața problemelor…