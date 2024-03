Artiști din România și Islanda, în rezidență la Foeni, în Timiș (foto) Trei artiști stradali romani și unul islandez vor participa la cea de-a doua rezidența organizata de asociația „Miltonia”, partener al Consiliului Județean Timiș pentru schimbarea aspectului comunei Foeni cu ajutorul artei stradale, demers inclus in proiectul de restaurare a conacului Mocioneștilor din localitate. O prima intervenție a constat in realizarea unei lucrari murale intitulata „Conacul […] Articolul Artiști din Romania și Islanda, in rezidența la Foeni, in Timiș (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei artiști stradali romani și un artist islandez vor schimba aspectul comunei Foeni. Ea a avut la dispoziție un loc mai mult decat … interesant, pentru a-l transforma in gazda pentru picture: stația de autobuz din localitate. Cea de-a doua rezidența artistic organizata de Asociația Miltonia, partenerul…

- O expoziție-eveniment va avea loc in capitala Islandei. Expoziția este organizata de Asociația Miltonia, partenerul cultural al Consiliului Județean Timiș in cadrul proiectului de revitalizare a Conacului Mocioni, cea care a organizat și rezidențele artistice.

- Romania se pregatește de EURO 2024, primul turneu final dupa o pauza de 8 ani. Iar FRF a prezentat care sunt cele mai importante date din perioada urmatoare. Tricolorii” au fost repartizați in Grupa E, alaturi de Belgia, Slovacia, plus caștigatoarea play-off-ului B (semifinalele sunt Bosnia și Herțegovina…

- El a precizat ca este exclus ca PNL sa sustina la alegerile prezidentiale un alt candidat decat cel al partidului, mentionand ca nu exista nicio sansa sa sprijine un candidat al PSD."Avem la ora 16.00 sedinta de coalitie la Guvern in care ne vom intalni in Consiliul de coordonare a coalitiei pentru…

- Romania merge la Campionatul European din Germania dupa 8 ani de pauza # „Tricolorii” au fost repartizați in Grupa E, alaturi de Belgia, Slovacia, plus caștigatoarea play-off-ului B (semifinalele sunt Bosnia și Herțegovina – Ucraina / Israel – Islanda) # In ultima perioada toata lumea vrea la „naționala”…

- Vremea racoroasa și schimbatoare adesea, precum și procentul mare de oxigen din aer ar putea fi o cauza plauzibila pentru care țanțarii stau la distanța in aceasta așezare din nordul Romaniei.

- Filarmonica Banatul Timișoara a primit din partea Uniunii Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din Romania premiul pentru cea mai buna Stagiune simfonica din țara. Distincția a fost oferita duminica seara, in cadrul celei de a doua ediții a Galei Premiilor Musicrit. Musica Ricercata,…

- Belgia va disputa doua meciuri amicale in martie 2024, in pregatirea pentru Campionatul European, in cadrul caruia „diavolii roșii” vor infrunta naționala Romaniei. Romania a fost repartizata in grupa E la Campionatul European din 2024, alaturi de Belgia, Slovacia și caștigatoarea play-off-ului B (una…