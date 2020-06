Walt Disney Co va lansa vineri adaptarea cinematografica a popularei serii de carti pentru tineri ''Artemis Fowl'', despre care atat actorii, cat si regizorul recunosc ca difera de originalul semnat de autorul irlandez Eoin Colfer, informeaza Reuters. Lansarea trailerului filmului, in luna martie, a starnit critici din partea unor fani ai seriei intrucat pare ca il infatiseaza pe protagonist ca un erou, si nu ca un personaj negativ, asa cum apare acesta in primul volum al ''Artemis Fowl'', publicat in 2001. Seria contine opt romane in total publicate pana in 2012.…