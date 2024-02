Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in derby-ul etapei a XIII-a a Diviziei A1, campioana Romaniei Volei Alba Blaj a pierdut in deplasare cu CSO Voluntari, scor 2-3 (18-25, 25-21, 22-25, 25-15, 15-17), un meci nebun, o disputa palpitanta și dramatica in același timp! In creștere ca nivel al evoluției, comparativ cu precedentele…

- CSO Voluntari – Volei Alba Blaj 3-2 | Campioana, in criza, a 4-a infrangere consecutiva! In derby-ul etapei a 13-a a Diviziei A1, campioana Romaniei Volei Alba Blaj a pierdut in deplasare cu CSO Voluntari, scor 2-3 (18-25, 25-21, 22-25, 25-25, 15-16), o disputa palpitanta și dramatica in același timp!…

- CSM Targu Jiu a invins-o pe SCM winsed.swiss Mozzart Bet Timisoara cu scorul de 90-78 (21-19, 24-23, 26-16, 19-20), marti seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 9-a a Ligii Nationale de baschet masculin, potrivit Agerpres.Aceasta a fost a cincea infrangere consecutiva pentru banateni,…

- Arsenal Londra a suferit duminica a doua infrangere consecutiva in Premier League, inclinandu-se cu 2-1 pe terenul concitadinei Fulham, intr-un meci din etapa a 20-a, informeaza AFP.Invinsa joi acasa de West Ham United (2-0), in alt derby londonez, Arsenal a ajuns duminica la trei infrangeri in ultimele…

- Consiliul Uniunii Europene a adoptat al 12-lea pachet de sanctiuni contra Rusiei, a informat luni Comisia Europeana intr-un comunicat, dupa ce Austria si-a dat acordul final in acest weekend, transmite Reuters..

- Austria si-a dat acordul pentru cel de al 12-lea pachet de sanctiuni europene care vizeaza Rusia, dupa ce Ucraina a scos grupul bancar austriac Raiffeisen Bank International de pe o lista neagra, a declarat, sambata, un diplomat european pentru Reuters, lucru confirmat si de informatiile publicate pe…

- Echipa naționala a Romaniei a pierdut la doua goluri diferența meciul cu Germania, iar șansele de calificare in sferturile CM de handbal feminin sunt infime. Florentin Pera știe insa ce au greșit tricolorele.

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro a ordonat marți companiilor de stat sa acorde imediat licențe de operare pentru explorarea și exploatarea petrolului, gazelor și minelor din regiunea Essequibo din Guyana, o zona bogata in petrol și minerale pe care Venezuela o pretinde ca fiind a ei. In același…