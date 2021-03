Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, in jurul pranzului, in timp ce sapa in gradina, proprietarul a descoperit o mina antitanc și a sunat la 112 pentru a solicita ajutor. The post Intervenție dificila pentru pompierii pirotehniști. 120 de elemente de muniție ramasa neexplodata din cel de-al Doilea Razboi Mondial au fost gasite intr-o…

- Surpriza mare pentru un barbat din Beregsau Mare. El a descoperit mine antitanc și bombe de aruncator in timp ce sapa in gradina casei. In total, 120 de bucați de muniție neexplodata din Al Doilea Razboi Mondial.

- Pompierii pirotehnisti timiseni au gasit 120 de elemente de munitie din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial intr-o gospodarie din localitatea Beregsau Mare, dupa ce proprietarul casei a descoperit o mina antitanc, in timp ce sapa in gradina. El a sunat la 112, solicitand ajutor, iar un…

- Pompierii pirotehnisti timiseni au gasit 120 de elemente de munitie din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial intr-o gospodarie din localitatea Beregsau Mare, dupa ce proprietarul casei a descoperit o mina antitanc, in timp ce sapa in gradina, informeaza Agerpres.

- Pompierii pirotehniști timișeni au avut o interventie dificila, dupa ce intr-o gradina din Beregsau Mare a au fost descoperite 120 de elemente de muniție ramasa neexplodata din cel de-al Doilea Razboi Mondial. “Arsenalul” descoperit cuprinde printre altele: 21 mine anti-tanc; 11 focoase bombe aruncator;…

- O bomba de aruncator neexplodata, calibrul 82 de milimetri, a fost depistata, luni, de un cautator de metale in padurea din localitatea Crevedia Mare. "ISU Giurgiu a fost anuntat, luni, printr-un apel la 112 ca in padurea din localitatea Crevedia Mare a fost descoperita munitie ramasa neexplodata. Cel…

- O noua varianta a tulpinei britanice a fost descoperita de catre oamenii de știința, ce poate sa fie mult mai rezistenta in fața vaccinarii impotriva COVID-19. Noua varianta a tulpinei britanice – numita B.1.525 – a fost gasita in 33 de cazuri, insa experții atrag atenția ca numarul de cazuri poate…

- Pompierii din Campeni au salvat marți o caprioara care a ramas blocata intr-un sloi de gheața, pe raul Valea Caselor din Campeni. Potrivit ISU Alba, Stația de Pompieri Campeni a intervenit pentru salvarea unei caprioare blocate intr-un sloi de gheața pe valea Caselor, in orașul Campeni. Pompierii intervin…