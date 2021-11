Stiri pe aceeasi tema

- Newcastle United are un nou antrenor. Eddie Howe a semnat un contract valabil pana in iunie 2024 cu clubul din nordul Angliei. Tehnicianul de 43 de ani l-a inlocuit pe Steve Bruce și va avea misiunea de a salva echipa de la retrogradare.

- FC Liverpool a suferit prima infrangere in actuala editie din Premier League. "Cormoranii" au pierdut meciul cu West Ham United, scor 2-3, in cea de-a 11-a etapa. Liverpool a avut un inceput de cosmar. Portarul Allison a inscris in propria poarta chiar in minutul 4.

- Campioana en-titre a Angliei, Manchester City, s-a impus cu 2-0 sambata dupa-amiaza, in fata marii rivale din oras, Manchester United, in derby-ul etapei nr. 11 din Premier League. Pe Old Trafford, ''cetatenii" au obtinut cele 3 puncte dupa autogolul lui Eric Bailly (7) si reusita lui Bernardo…

- Fostul internationl englez Kieron Dyer, in varsta de 42 de ani, a fost internat in spital, miercuri, cu probleme pulmonare, informeaza lequipe.fr. Anuntul a fost facut de clubul Ipswich Town, la care Dyer care este antrenorul echipei under 23. Medicii il supun pe fostul mijlocas unei serii de teste…

- Echipa Lille OSC, campioana en titre a Frantei, care a avut un inceput de sezon mai dificil, a obtinut a treia sa victorie consecutiva in actuala editie din Ligue 1, invingand pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formatia Olympique Marseille, intr-o partida disputata duminica. Internationalul canadian…

- FCV Farul Constanta intalneste, duminica, 3 octombrie, de la ora 16.00, in deplasare, pe FC Voluntari, intr-o partida din cadrul etapei a 11-a a Ligii I la fotbal, iar managerul tehnic al „marinarilor”, Gheorghe Hagi, spera ca echipa sa sa obtina o prima victorie in deplasare in acest sezon. „Sunt doua…

- Arsenal Londra iși revine la forma de altadata. „Tunarii” au caștigat derby-ul Nordului Londrei in fața lui Tottenham Hotspur, scor 3-1, in etapa a 6-a din Premier League. Discipolii lui Mikel Arteta au facut show in prima repriza a meciului de pe Emirates Stadium.

- Ciclistul belgian Jasper Philipsen (Alpecin Fenix) a semnat a treia sa victorie consecutiva in patru zile dupa ce s-a impus marti la cea de-a 62-a editie a Grand Prix-ului de la Denain (Franta), disputata pe un traseu de 200,3 km, care a inclus 12 sectoare de pavate, in regiunea nordica Pas de Calais,…