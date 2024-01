Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai mari fabrici din Timișoara și cel mai mare producator contoare pentru energie si gaze din Romania are un sfarșit trist! Luni, 8 ianuarie, cei aproape 500 de angajați ai fabricii timișorene AEM nu ai mai putut intra la lucru, porțile fiind incuiate. Fabrica era deconectata de la energia…

- Vineri 12 ianuarie, amatorii de rock din Timișoara au parte de o seara cat se poate de captivanta, care va fi colorata cu recitalurile formațiilor The Hidden Jester (Jimbolia) și Volga ARM, evenimentul urmand sa se desfașoare de la ora 20 la M2 Event Venue, in centrul Timișoarei. Stilul formației The…

- Cargo a susținut un concert extraordinar joi seara, in centrul orașului Timișoara, la M2 Event Venue, unde publicul numeros care a luat cu asalt recitalul celei mai iubite trupe de rock din țara noastra a avut parte de o seara deosebita. Setul trupei a inceput in forța și inca de la primele acorduri…

- Cladirea noua a British International School of Timișoara iși primește deja elevii de gimnaziu și liceu. De la sali de clasa ordonate la vestiare, un coffee-corner, trei laboratoare dedicate științelor exacte și ale naturii, biblioteca și nenumarate spații pentru relaxare intre ore, toate se regasesc…

- Show-ul oferit de artistul american Marco Mendoza joi seara la Casa del Retro din Timișoara a fost unul memorabil, caci și de aceasta data muzicianul care a colaborat in trecut cu nume ca Whitesnake, Thin Lizzy, Ted Nugent sau Dolores O’Riordan (The Cranberries) a fost la inalțime. Artistul american…

- Asociația Daisler a dat viața nopții in Timișoara cu ediția 2023 a celebrului festival de light-art Lights On, parte a calendarului cultural al programului „Timișoara 2023 Capitala Europeana a Culturii”. Asociația a reușit sa readuca la viața o cladire lasata in paragina.

- Prima liga de futsal seniori a poposit, duminica, din nou la Șimand, gazdele de la ACS Șoimii intalnind liderul Sepsi Sfantu Gheorghe. Conform așteptarilor, covasnenii... The post Șimandul a marcat de trei ori in poarta liderului, insa Sepsi a reușit aproape o duzina de goluri. Aradenii continua aventura…