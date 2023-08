Stiri pe aceeasi tema

- PESTE 420.000 DE FANI AU CELEBRAT TIMP DE PATRU ZILE ȘI PATRU NOPȚI CEL DE-AL OPTULEA CAPITOL DIN POVESTEA MAGICA UNTOLD ARMIN VAN BUUREN - “UNTOLD, MI-A FOST DOR DE TINE!” “ESTE INCREDIBIL! AM FOST AICI DE LA PRIMA EDIȚIE, AM FOST IMPRESIONAT, DAR ASTAZI TRAIESC O NEBUNIE ALATURI DE VOI!” – DAVID…

- ​UNTOLD 2023 s-a incheiat luni dimineața, responsabil cu tragerea cortinei fiind Armin van Buuren, cel care de-a lungul timpului a incantat fanii prezenți pe Cluj Arena cu concerte de ore intregi.

- Primarul Emil Boc și-a adus aminte cum s-a dezvoltat Untold și a spus care sunt artiștii preferați, pe care nu ii va rata la aceasta ediție.”In 2015, noi am fost Capitala europeana a tineretului și rolul unui primar este sa dea o viziune, o strategie orașului, dupa ce se consulta cu specialiștii și…

- UNTOLD 2023 se apropie cu pași rapizi de start, cel mai mare festival organizat in Romania urmand sa aiba loc in perioada 3-6 august, la Cluj-Napoca. Nume importante precum Imagine Dragons, Martin Garrix, David Guetta și Armin van Buuren vor aparea pe scena principala de pe Cluj Arena.

- In fiecare vara, in Cluj-Napoca, sute de mii de fani scriu impreuna un nou capitol din cea mai frumoasa experiența de festival. In acest an, taramul magic UNTOLD iși va deschide porțile in perioada 3-6 august, pentru cei mai mari artiști naționali și internaționali. Experiența de pe Cluj-Arena va fi…

- In fiecare vara, in Cluj-Napoca, sute de mii de fani scriu impreuna un nou capitol din cea mai frumoasa experiența de festival. In acest an, taramul magic UNTOLD iși va deschide porțile in perioada 3-6 august, pentru cei mai mari artiști naționali și internaționali. Experiența de pe Cluj-Arena va fi…

- In fiecare vara, in Cluj Napoca, sute de mii de fani scriu impreuna un nou capitol din cea mai frumoasa experienta de festival.In acest an, taramul magic UNTOLD isi va deschide portile in perioada 3 6 august, pentru cei mai mari artisti nationali si internationali. Experienta de pe Cluj Arena va fi…

- In fiecare vara, in Cluj-Napoca, sute de mii de fani scriu impreuna un nou capitol din cea mai frumoasa experiența de festival. In acest an, taramul magic UNTOLD iși va deschide porțile in perioada 3-6 august, pentru cei mai mari artiști naționali și internaționali. Experiența de pe Cluj-Arena va fi…