- Armenia si Azerbaidjan s-au acuzat sambata reciproc de incalcarea armistitiului, la scurt timp dupa ce acesta a intrat in vigoare la ora 08:00 GMT, potrivit agentiei DPA, scrie agerpres.ro. Atacurile armene dupa intrarea in vigoare a incetarii focului au primit o riposta din partea trupelor azere,…

- Premierul armean Nikol Pashinyan a declarat marti ca este ''convins'' ca Rusia va veni in ajutor daca tara va fi atacata direct, pe fondul ostilitatilor cu Azerbaidjanul in enclava separatista Nagorno-Karabah, relateaza AFP potrivit Agerpres. ''Sunt convins ca, daca situatia o cere, Rusia isi va…

- Turcia trebuie sa fie implicata in procesul de pace din Nagorno-Karabah - regiune din Azerbaidjan populata majoritar de etnici armeni - dupa o potentiala incetare a focului, a sustinut presedintele azer Ilham Aliev intr-un interviu acordat luni postului de televiziune turc TRT Haber, informeaza agentia…

- Vladimir Putin, Emmanuel Macron si Donald Trump au publicat joi un text comun in care indeamna Armenia si Azerbaidjanul sa puna capat conflictului armat in enclava separatista azera Nagorno Karabah, in care armata azera se afla in prezent intr-o ofensiva impotriva acestei mici republici nerecunoscute…

- Aeronava armeana a fost doborata in timp ce efectua o misiune militara, a precizat Susana Stepanian. Armenia si Azerbaidjanul - sustinut de Turcia - s-au acuzat reciproc, marti, de extinderea conflictului in afara enclavei prin deschiderea focului asupra unor pozitii indepartate fata de Nagorno Karabah,…

- Armenia si Azerbaidjanul, foste republici sovietice, se aflau in pragul razboiului duminica, acuzandu-se reciproc ca au inceput lupte violente pentru controlul Nagorno-Karabah, o volatila regiune separatista din Azerbaidjan populata majoritar de etnici armeni. Evenimentele au relansat ingrijorarea…

- Armenia a anunțat moartea a doi ofițeri. Ambele state se acuza reciproc de bombardarea zonelor civile de la granita. Conflictul dintre cele doua foste state sovietice asupra teritoriului Nagorno-Karabakh ramane fara rezolvare, insa luptele recente s-au dus in Tavush, o zona aflata…