Presedintele armean a refuzat din nou marti sa semneze ordinul premierului Nikol Pasinian de demitere a sefului armatei, amplificand confruntarea dintre cei doi lideri, relateaza AFP. Biroul presedintiei a indicat ca Armen Sarkissian ''nu a semnat decretul premierului'' de demitere a generalului Onik Gasparian, sef de Stat-Major, acuzat de tentativa de lovitura de stat de catre premierul Pasinian. Conform Constitutiei armene, insa, decretul prim-ministrului va intra automat in vigoare in trei zile. Armen Sarkissian, in varsta de 67 de ani, a refuzat deja sa semneze acest ordin…