Libertatea de exprimare, noua afacere a lui Elon Musk?

- Producatorul de vehicule electrice al lui Elon Musk a scazut preturile pentru varianta de baza Model Y la 42.990 de dolari, in timp ce variantele cu autonomie si performante mai mari sunt acum la preturi de 47.990 de dolari si, respectiv, 51.490 de dolari, potrivit site-ului sau. Versiunea de baza a…

- Elon Musk este anchetat de catre Judecatorul Curtii Supreme braziliene, Alexandre de Moraes, pentru obstructionarea justitiei. Ancheta a fost deschisa duminica, 7 aprilie, dupa ce miliardarul a declarat ca va lasa active conturile de pe platforma sociala X pe care judecatorul ordonase sa le blocheze,…

- Un judecator al Curtii Supreme din Brazilia a dispus duminica deschiderea unei anchete impotriva lui Elon Musk, proprietarul platformei X (fosta Twitter), care l-a acuzat de "cenzura" si i-a cerut demisia pe aceasta retea sociala, scrie agerpres. Intr-o hotarire judiciara consultata de AFP, magistratul…

- Un judecator al Curții Supreme din Brazilia a dispus inițierea unei anchete impotriva lui Elon Musk, proprietarul platformei X (fosta Twitter), care l-a acuzat pe acesta de „cenzura” si i-a cerut demisia pe aceasta retea sociala

- Aproape un milion de persoane au obținut cetațenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene in 2022. Creșterea adusa de noii cetațeni este de 0,2%, raportata la populația de aproximativ 450 de milioane de locuitori a UE. Cine sunt noii cetațeni?„87% dintre cei care au primit cetațenia unei țari…

- Banana, amenințata de incalzirea globala! Pe masura ce schimbarile climatice afecteaza din ce in ce mai mult culturile de banane din state precum India, China și Brazilia, prețurile la raft pentru acest fruct foarte apreciat vor crește, scrie BBC. Un forum mondial despre bananieri are loc in aceste…

- In primul rand, pana in acest moment rolul statului in lume se va schimba semnificativ - cu o competiție sporita pentru resurse și influența și fara o putere hegemonica, „suveranitatea va deveni o marfa rara pentru state". Economia globala se adapteaza la „instabilitatea permanenta" și va raspunde mai…

- Blocul BRICS, din care fac parte Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud, Egipt, Iran, Emiratele Arabe Unite (EAU), Arabia Saudita și Etiopia, este un motor important al economiei mondiale. Declarația a fost facuta de șeful Ministerului Afacerilor Externe (MAE) din Angola, Tete Antonio, cuvintele…