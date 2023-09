Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin va efectua in luna octombrie prima sa vizita oficiala in strainatate de la intrarea in vizorul Curții Penale Internaționale (CPI) pentru crime de razboi in Ucraina. Destinația va fi China, scrie Bloomberg, care citeaza trei surse confidențiale.

- Vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat joi ca peste 230.000 de persoane s-au inrolat in armata rusa din ianuarie și pana acum, in a 18-a luna a invaziei ruse in Ucraina, potrivit Agerpres . „Conform datelor Ministerului Apararii, de la 1 ianuarie pana in 3…

- Sute de mii de ruși au fugit din țara dupa ce președintele Vladimir Putin a hotarat sa invadeze Ucraina. Armenia, Georgia sau Kargazstan au fost statele preferate de academicienii, bancherii și inginerii ruși speriați de consecințele razboiului. Datele arata ca profesioniștii care au parasit Rusia in…

- Secretarul de stat american Antony Blinken afirma ca Ucraina a eliberat deja jumatate din teritoriul pe care Rusia l-a ocupat dupa declanșarea invaziei de pe 24 februarie 2022, insa Kievul va trebui sa duca o „lupta foarte grea” pentru a elibera si mai mult teritoriu. El il contrazice astfel pe Vladimir…

- Membrii Parlamentului European (PE) au cerut Curții Penale Internaționale (CPI) de la Haga sa emita un mandat de arestare pentru președintele belarusului Aleksandr Lukașenko, anunța serviciul de presa al Parlamentului European (PE). „Intrucat Curtea Penala Internaționala (CPI) a emis deja un mandat…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel se declara, ”cu titlu personal”, in favoarea unei aderari a Ucrainei la Uniunea Europeana (UE), in timp ce aceasta fosta republica sovietica se afla in plin razboi cu Rusia, relateaza News.ro . Ucraina are statutul de stat candidat la aderarea la Uniunea…

- Rusia a convenit cu Belarusul ca va stationa arme nucleare tactice pe teritoriul acestei tari, a declarat presedintele Vladimir Putin,in luna martie a acestui an.O astfel de masura nu ar incalca acordurile de neproliferare nucleara, a spus Putin, notand ca Statele Unite au desfasurat arme nucleare…